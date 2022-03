Battipaglia: lascia l'auto aperta per andare in tabaccheria, i ladri gliela rubano

Ancora un furto nella città di Battipaglia. Nella giornata di ieri, infatti, due malviventi hanno rubato l’automobile (Fiat Idea) ad un uomo che si era recato per pochi secondi all’interno di una tabaccheria. L'episodio è avvenuto in via Baratta.

Il caso

Il malcapitato aveva lasciato i finestrini aperti. E, quando è tornato, ha dovuto fare i conti con l’amara scoperta: la sua vettura era stata portata via da due persone, poi fuggite in direzione Eboli. Immediata la denuncia ai carabinieri, che hanno attivato subito dei posti di blocco per provare a rintracciare gli autori del furto. Le ricerche sono tuttora in corso.