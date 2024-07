Gli rubano l'auto mentre va al bar: è caccia ai ladri

Ancora ladri in azione a Capaccio Paestum. Ignoti hanno rubato un’auto (Citroèn C1) di colore nero targata DP 902 ZSparcheggiata in via Magna Grecia, mentre il proprietario era all’interno di un bar.

L’uomo ha sporto denuncia ai carabinieri, che hanno avviato subito le indagini. Chiunque dovesse vedere la vettura può telefonare al 112 o alla locale stazione dei carabinieri.