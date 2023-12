Furto in un'azienda di Campagna, rubato un autocarro. Il titolare: "Aiutateci a trovarlo"

Ladri in azione, nella frazione Quadrivio di Campagna, dove ignoti hanno rubato un autocarro Iveco Daily di colore bianco cassonato da un’azienda olivicola olearia portando via anche attrezzature e un ingente carico d’olio. Il furto è stato denunciato ai carabinieri, che hanno avviato subito le indagini.

L'appello via social:

A denunciarlo, su Facebook, è il titolare: “Nella notte tra domenica 26 e lunedi 27 novembre, abbiamo subito presso la nostra azienda il furto di un autocarro Iveco Daily di colore bianco cassonato targato CR806PP, utilizzato dai malviventi per caricare tutta la refurtiva, di un ingente quantitativo di olio, varia attrezzatura per la manutenzione dell'impianto oleario oltre a diversi attrezzi per eseguire i lavori nel terreno, quasi tutto a marca Stihl e Einhell. Ringraziamo le forze dell'ordine tutte per l'impegno profuso alle ricerca del camion Iveco Daily bianco così come della refurtiva , nella speranza che ogni elemento utile, anche una segnalazione, ci possa quantomeno far ritrovare il veicolo. Un vivissimo ringraziamento meritano tutti coloro che anche con una semplice telefonata o messaggio ci sono vicine in questo momento di profonda perdita più che materiale, morale. Chiunque avesse notizie, o si ricordasse di qualche particolare che possa in qualsiasi modo essere di aiuto lo comunichi affinché non si ripetano più furti. I sacrifici di anni vengono spazzati via da chi senza scrupolo può essere disposto anche ad uccidere per raggiungere il suo scopo”.