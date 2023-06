Rompono i finestrini per rubare le autoradio: è caccia ai ladri a Battipaglia

Ladri ancora in azione a Battipaglia. Nella notte tra venerdì e sabato, ignoti hanno sfasciato i finestrini di alcune automobili, parcheggiate nel Rione Sant’Anna, per rubare autoradio ed altri oggetti non di valore. Su questo ennesimo episodio sono in corso le indagini delle forze dell’ordine, che da tempo sono alla ricerca dei malviventi che, ormai da tempo, agiscono prevalentemente durante l’orario notturno.