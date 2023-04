Furto in un'azienda agricola ad Albanella: è caccia alla banda di ladri

Ancora furti nella zona sud della provincia. Ignoti, la scorsa notte, hanno fatto irruzione all’interno di un’azienda agricola situata in località San Chirico ad Albanella, dove hanno rubato un’automobile, attrezzature agricole e benzina.

Le indagini

I malviventi hanno cercato di portare via anche un’altra vettura, ma i dipendenti sono riusciti a metterli in fuga. Gli stesso, successivamente, hanno tentato di rubare in una casa. Su quando accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri.