Furto in un'azienda agricola a Battipaglia: il bottino ammonta a 4mila euro

Ancora furti a Battipaglia. Questa volta i malviventi sono entrati in azione all’interno di un’azienda agricola situata lungo l’Aversana.

La dinamica

Una volta all’interno del deposito sono riusciti a rubare attrezzi e cavi elettrici per un valore di circa 4000 euro. Portati via anche i cavi dell’impianto elettrico per ricavarne il rame. A fare l’amara scoperta sono stati i proprietari che hanno subito sporto denuncia alle Forze dell’Ordine.