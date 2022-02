Ladri in azione in un'azienda di Caggiano: portate via Ciuchina ed Horia

Ladri in azione, lo scorso week-end, in un'azienda agricola in località Cangito di Caggiano. Ignoti hanno portato via Ciuchina ed Horia, due asinelli dell'azienda di Valentina Maraia.

Gli accertamenti

Approfittando dell'assenza dei proprietari, i malviventi hanno prelevato i due animali che erano in un recinto: indagano i carabinieri, per riportare a casa Ciuchina ed Horia.