Furto in un'azienda di Battipaglia: bottino da 60mila euro, si indaga

Ladri in azione, tra lunedì e martedì, presso un'azienda che si occupa di smaltimento di rifiuti, a Battipaglia. I malviventi che si sono introdotti nell'azienda forzando la porta d'ingresso, hanno portato via gioielli nello stabile di via Spineta, per un bottino di 60mila euro, per poi fuggire a bordo di un'auto rubata, poi abbandonata lungo la Provinciale 417 ad Eboli.

Gli accertamenti

Indagano, i carabinieri di Battipaglia per risalire all'identità dei responsabili del colpo.