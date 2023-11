Furto nell'azienda del consigliere Bisogno: i ladri ripresi dalle telecamere

Furto, la scorsa notte, presso l’ “Edil Bisogno” situata in via delle Calabrie, al confine tra i comuni di Salerno e Pontecagnano Faiano. Ignoti si sono introdotti, nella notte, all’interno dell’attività commerciale del consigliere comunale ed ex candidato sindaco civico Giuseppe Bisogno, alla ricerca di denaro. Ma, dopo aver messo a soqquadro gli arredi, non hanno trovato nulla. Hanno portato via la parte di sotto del registratore di cassa e poco altro. Insomma, più danni agli interni dell'attività che altro.

L'amarezza di Bisogno

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato che, dopo i rilievi di rito, hanno acquisito i filmati delle telecamere che avrebbero ripreso la dinamica del furto e anche gli autori. Il consigliere Bisogno, ovviamente, ha sporto denuncia e sui social si lascia andare ad un amaro commento: “Cominci la giornata ancora stanco del giorno prima per quanto è diventato difficile il lavoro e mentre cerchi di darti delle motivazioni per affrontarla ti avvisano che in azienda questa notte ci sono stati i ladri e come da me in queste ultime settimane, in tante attività della città! Ringrazio il pronto intervento delle forze dell’ordine che continuano a fare un lavoro straordinario. Ci sarebbe bisogno (necessità) ormai non solo a chiacchiere di una città sicura davvero”.