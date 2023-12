Allarme sicurezza nel Vallo di Diano, maxi furto in un'azienda: ingente il bottino

E’ allarme furti nel Vallo di Diano. L’ultimo colpo è stato messo a segno in un’azienda di vendita e riparazione di attrezzature agricole situata a Sant’Angelo a Fasanella. I malviventi hanno rubato diversi attrezzi (decespugliatori, flex, motoseghe, motozappa), ma anche prodotti alimentari esposti in un negozio adiacente. Dall’impresa è stato portato via anche un furgone.

Le indagini

I titolari, dopo l'amara scoperta, hanno sporto denuncia ai carabinieri che, dopo i rilievi di rito, hanno avviato le indagini per provare a trovare elementi utili a risalire all’identità dei ladri in fuga.