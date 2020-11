Due furti in 4 giorni in un bar di Nocera: "Uomini senza scrupoli, dov'è la sicurezza?"

“Subire due furti a distanza di quattro giorni non è da paese civile”. A denunciarlo, sui social, è il titolare del bar “De Vivo” di Nocera Inferiore, situato lungo la Strada Provinciale Nocera-Sarno, che pubblica anche l’immagine di uno dei ladri registrata dal sistema di videosorveglianza della sua attività commerciale.

Lo sfogo

Il commerciante nocerino è a dir poco arrabbiato per i mancati controlli notturni nonostante il lockdown dalle ore 22. "Lookdown – sottolinea - vuol dire un fermo per la circolazione dei cittadini non per i ladri. Si chiede l'esercito per fare multe, ma non per la sicurezza. Le scene che ho visto sono agghiaccianti, uomini senza scrupoli. Bisogna fermarli, le periferie sono assediate. Intere famiglie succubi di cinque mostri. Chiediamo in qualità di cittadini che si rompono il cu.......tutti i giorni anche per questo paese, giustizia!!!”.