Colpo al bar "Kong Experience" a Salerno: è caccia ai ladri

Ladri ancora scatenati a Salerno. Nella notte tra martedì e mercoledì, ignoti hanno fatto irruzione all’interno del “Bar Kong Experience” situato in Piazza Antonella Russo, tra Mariconda ed il Parco Arbostella. I malviventi, usando probabilmente un flex, hanno infranto le vetrate esterne in vetro temperato, poi hanno forzato il registrato di cassa per prelevare il denaro (circa 500 euro) ed infine si sono dati alla fuga. Ingenti i danni agli arredi. Il furto è avvenuto ad appena quattro mesi dall’inaugurazione. Sul posto è giunta la Polizia di Stato, che ha effettuato i rilievi ed acquisito i filmati delle telecamere per provare a rinvenire elementi utili a risalire all’identità dei banditi.