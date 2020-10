Colpo al bar-ristorante “Il Cavaliere” di Sarno: è caccia ai ladri

Ladri in azione, la scorsa notte, a Sarno. Nel mirino è finito il famoso bar-ristorante “Il Cavaliere”, situato in via Sarno-Striano. I malviventi, almeno tre, hanno rubato valori bollati, gratta e vinci, sigarette, banconote, monete e oggetti vari per un danno da migliaia di euro.

I ladri

I ladri hanno agito con il volto coperto ma sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Su quanto accaduto indagano le Forze dell’Ordine.

La foto è di Antonio Orza (portavoce del sindaco Canfora)