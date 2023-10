Furto notturno in un bar-tabaccheria di Eboli: bottino di 15 mila euro

Ancora un furto nella città di Eboli. Nella notte tra giovedì e venerdì, igniti hanno fatto irruzione all’interno del bar-tabaccheria situato in località Santa Cecilia riuscendo a rubare molti biglietti “Gratta e Vinci” e sigarette per un bottino complessivo di circa 15 mila euro. Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che, dopo i rilievi di rito, hanno acquisito i filmati delle telecamere presenti nella zona.