Ladri ancora in azione ad Eboli. Questa volta nel mirino è finito un bar-tabaccheria situato in via San Vito, dove i malviventi hanno rubato pacchetti di sigarette e diversi “Gratta e Vinci”. Il bottino ammonterebbe a qualche migliaia di euro. A sporgere denuncia ai carabinieri è stato il titolare. Le indagini sono in corso per risalire all’identità dei banditi.