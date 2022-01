Raid nel bar tabacchi dell'Ip a Baronissi, rubati "Gratta e Vinci" e sigarette: 4 malviventi in fuga

Ladri ancora in azione nella Valle dell’Irno. Questa volta nel mirino è finito il bar-tabaccheria situato presso la stazione di servizio Ip di via Allende a Baronissi.

ll raid

Una banda di quattro malviventi, nella notte tra martedì e mercoledì, dopo aver sfondato la vetrata, ha fatto irruzione nell’attività commerciale riuscendo a rubare una grossa quantità di “Gratta & Vinci” e diverse stecche di sigarette: il bottino ammonterebbe a circa 2500 euro. Poi i ladri sono fuggiti a bordo di un’automobile facendo perdere le loro tracce.

Le indagini

I titolari, ieri mattina, hanno presentato denuncia ai carabinieri che, dopo i rilievi del caso, hanno requisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza per provare a risalire all’identità dei banditi in fuga. Le indagini sono tuttora in corso.