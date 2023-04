Furto in un bar-tabacchi di Sicignano: bottino di 7mila euro

Ladri in azione a Sicignano degli Alburni, esattamente in un bar tabacchi della frazione Zuppino. I malviventi hanno fatto scattare l’antifurto del negozio sito al piano sottostante l’abitazione, dopo aver portato via delle stecche di sigarette e merce per un valore di 7mila euro. Indagano, dunque, i carabinieri, per risalire all'identità dei responsabili del furto.

Le indagini

Preziose, come sempre, potranno essere le immagini della videosorveglianza. Accertamenti in corso.