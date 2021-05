Colpo al bar "Valente" di Salerno, i ladri sfasciano la vetrina con una mazza: si indaga

Su quanto accaduto sono in corso le indagini della Polizia di Stato, che ha già acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del bar per risalire all’identità dei malviventi

Il centro di Salerno continua ad essere nel mirino dei ladri. Dopo il colpo di lunedì scorso al “Caffè Oro Nero” di Piazza San Francesco, i malviventi hanno fatto irruzione all’interno del bar “Valente” situato in Corso Giuseppe Garibaldi, situato a poca distanza dall’incrocio con via Velia.

Le indagini

Due ragazzi, con il volto coperto ed una grossa mazza, hanno sfondato la vetrina blindata del bar, nel lato che guarda alla chiesa di San Pietro in Camerellis. Una volta dentro hanno sfasciato la macchina che distribuisce le sigarette, portando via la cassa. I due poi sono scappati su una moto. Ingenti i danni. Su quanto accaduto sono in corso le indagini della Polizia di Stato, che ha già acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza del bar per risalire all’identità dei ladri.