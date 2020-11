Furto notturno in un bar di Pagani: è caccia a quattro banditi

Furto, la scorsa notte, a Pagani, dove ignoti hanno preso di mira la stazione di carburanti situata in via Mangioni. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, quattro malviventi armati, approfittando della zona rossa, hanno forzato l’ingresso riuscendo a rubare i soldi contenuti nella cassa, stecche di sigarette e “Gratta e Vinci”. Il bottino ammonterebbe ad oltre diecimila euro.

L'appello

Intanto, la Confesercenti ha chiesto alle autorità locali ed in particolare al sindaco Raffaele Maria De Prisco di attivarsi per rafforzare i controlli sul territorio in modo che venga tutelata la sicurezza di quei commercianti e cittadini che per ragioni sanitarie sono obbligati a rincasare entro le 22.