Rubano barca ad Amalfi e fuggono per smontare i motori: arrestati due ladri a Mercatello

Ladri in azione, nella notte tra venerdì e sabato, ad Amalfi, dove sono riusciti a rubare una imbarcazione dal porto turistico. I due malviventi sono fuggiti dirigendosi verso il mare aperto approfittando del buio. Ma la loro fuga non è durata molte ore. In mattinata, infatti, la barca è stata ritrovata sulla spiaggia di via Leucosia, nel quartiere Mercatello a Salerno.

Le indagini

Lì, gli agenti della Polizia di Stato hanno sorpreso i due mentre smontavano i motori. E così, dopo essere stati bloccati sono stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari. Si tratta di due uomini di 28 e 35 anni.