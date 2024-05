Un uomo di 29 anni è stato arrestato a Battipaglia dopo aver compiuto due furti in pochi giorni. La polizia lo ha trovato sanguinante in un casolare, dove si era rifugiato dopo aver rubato Gratta e Vinci e denaro da un'edicola-ricevitoria in via Olevano. Durante il furto, l'uomo ha riportato ferite da taglio a una gamba, provocate dalla rottura di una vetrina durante l'effrazione. L'intervento della polizia, dunque, gli ha praticamente salvato la vita.

L'intervento

Il proprietario dell'edicola ha scoperto il furto la mattina seguente e ha allertato la polizia. Seguendo le tracce di sangue, gli agenti sono riusciti a localizzare il ladro in un casolare chiuso dall'interno. All'interno, hanno trovato il malvivente privo di sensi in una pozza di sangue. È stato necessario forzare l'ingresso per soccorrerlo e recuperare gli oggetti rubati. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, l'uomo è stato trasportato all'ospedale Santa Maria della Speranza per ulteriori trattamenti. Già la notte precedente, lo stesso individuo era stato arrestato per un furto di derrate alimentari in un supermercato locale. Dopo la convalida del primo arresto, è stato nuovamente detenuto per furto aggravato in seguito all'ultimo episodio.