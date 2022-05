Furto in un negozio a Battipaglia: caccia ai responsabili

Furto all'alba al negozio Lavoro in via Turco, a Battipaglia. I ladri hanno sfondato la vetrata d'ingresso servendosi di un pezzo di tronco come denunciato sul gruppo Facebook "Sei di Battipaglia se...".

I malviventi hanno sottratto le poche decine di euro del fondo cassa senza, pero, riuscire a portare via calzature e abbigliamento da lavoro, probabilmente perche allarmati dal passaggio di qualcuno. Si indaga.