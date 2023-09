Ladri in azione, a Battipaglia: ignoti hanno sfondato la vetrina di un noto ristorante per introdursi nel locale, portando via bottiglie di vino pregiato e diverse suppellettili. Poi, sarebbe scattato l'allarme e i malviventi sarebbero fuggiti. Accertamenti in corso, dunque, per identificare i responsabili del colpo.