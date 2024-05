Sventrano la porta d'ingresso di una banca e rubano la cassa contasoldi: è caccia ai banditi

Furto all'alba di oggi ai danni della filiale della BCC Magna Grecia di Sassano. I malviventi in pochi minuti hanno sventrato le porte d'ingresso dell'istituto di credito, situato in località Silla, ed una volta entrati all'interno si sono impossessati della cassetta conta soldi di uno sportello. Poi sono fuggiti a bordo di un'auto lungo le strade adiacenti.

Le indagini

Il colpo è durato pochi minuti ed è stato ripreso dalle telecamere del sistema interno di videosorveglianza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sala Consilina per i rilievi di rito e per visionare i filmati delle telecamere. Il quantitativo di denaro portato via è ancora in fase di quantificazione.