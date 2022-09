Ruba una bici elettrica: arrestato straniero a Salerno centro

Polizia Municipale di Salerno in azione, ieri sera, intorno alle 19.30: in piazza della Concordia, richiamati da un passante, gli agenti, dopo un celere inseguimento, hanno fermato un extracomunitario che, poco prima, sul Corso Vittorio Emanuele aveva rubato una bici elettrica, caricandola sulle spalle perché bloccata con catena e lucchetto.

L'arresto

Lo straniero era sprovvisto di documenti di riconoscimento e non ha dato una valida motivazione in merito al possesso della bici. Pertanto, è stato fotosegnalato presso il gabinetto della Scientifica della Questura per l’identificazione e il prosieguo di rito. L'uomo è stato tratto in arresto, mentre la bici è stata riconsegnata alla proprietaria.