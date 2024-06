Furto in un garage, rubata una bicicletta elettrica da 2 mila euro

Ladri in azione nel piccolo comune di Castel San Lorenzo. Ieri sera, ignoti hanno fatto irruzione all’interno di un garage, situato tra via Roma e San Cosmo, per rubare una bicicletta elettrica dal valore di 2 mila euro.

La denuncia

A fare l’amara scoperta è stato il proprietario, che ha sporto subito denuncia ai carabinieri, i quali stanno visionando le telecamere di videosorveglianza per provare a rinvenire elementi utili all’identificazione dei malviventi.