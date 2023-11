Rubarono 3 bici elettriche in Costiera: scattano due arresti per furto aggravato

Sono scattati il 25 novembre, gli arresti per S.R., condotto in carcere e M.E., ai domiciliari, come disposto dal Gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura, con l'accusa di furto aggravato in corcorso.

I fatti

Secondo l'accusa, il 6 agosto, i due indagati avrebbero rubato 3 bici elettriche ad Atrani, Amalfi e Conca dei Marini: grazie alle indagini, dunque, sono stati individuati e incastrati. A metterli in manette, i carabinieri della Compagnia di Amalfi.