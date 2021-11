Rubate 3 bici in pochi giorni, nei pressi del Marina d'Arechi: individuato e arrestato il ladro

In manette, un ladro di biciclette di 28 anni. Lo straniero è accusato di una serie di furti messi a segno quest'estate, nei pressi del porto Marina d'Arechi. Domiciliato a Pontecagnano Faiano, il giovane aveva rubato tre bici elettriche ed un monopattino in pochi giorni.

A seguito delle indagini dei carabinieri, è stato individuato e messo in manette. Preziosa, la videosorveglianza della zona per la sua identificazione, come riporta Il Mattino.