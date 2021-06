Ruba bici elettrica ad uno straniero: arrestato 37enne a Torre Orsaia

Un uomo originario della Nigeria, residente a San Giovanni a Piro, si è rivolto ai carabinieri dopo essersi accorto, nel pomeriggio di ieri, che gli era stata rubata la bicicletta elettrica che aveva legato con catena su un marciapiede a Policastro Bussentino (Santa Marina).

Le indagini

Il ladro, descritto come “un ragazzo con numerosi tatuaggi”, era stato visto darsi alla fuga in direzione nord. E così, partendo dalla descrizione fornita dalla vittima del furto, sono scattate le ricerche che in poco tempo hanno consentito alla pattuglia di militari di ritrovare la bici nei pressi dell’abitazione di un 37enne domiciliato a Torre Orsaia. E così, quest’ultimo, è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari per furto aggravato in flagranza. La e-bike, del valore di 1000 euro circa, è stata riconsegnata al legittimo proprietario.