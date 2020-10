Da Salerno a Montoro per rubare birra: denunciato e sanzionato

Dalla provincia di Salerno a Montoro, per impossessarsi di varie bottiglie di birra: è finito nei guai un ladro, incastrato dai Carabinieri della Compagnia di Solofra. Come riportano i colleghi di Avellinotoday, i militari sono intervenuti in un noto supermercato dove era stata segnalata la presenza dello straniero 22enne che, all’esito della perquisizione, è stato trovato in possesso della merce appena rubata, nascosta sotto all’abbigliamento indossato, al fine di eludere i controlli all’uscita del negozio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La denuncia e la sanzione

Alla luce delle evidenze emerse, è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, nonché la contestazione della sanzione prevista dall’Ordinanza del Presidente della Regione Campania per essersi spostato, senza giustificato motivo, tra le province di Salerno ed Avellino. La refurtiva recuperata è stata restituita.