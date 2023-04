Nuovo furto al Bonea Lounge Bar di Vietri, i titolari: "Non ci facciamo intimidire"

Ladri in azione a Vietri sul Mare. E, ancora una volta, nel mirino è finito il Bonea Lounge Bar situato a Marina, che nel periodo primavera-estate è punto di riferimento per tanti residenti e turisti. Qualcuno, la scorsa notte, ha danneggiato la porta d’ingresso per rubare poche decine di euro. “Andiamo avanti senza farci intimidire” scrivono sui social i titolari del locale.