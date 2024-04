Furto in una scuola dell'infanzia: la borsa della maestra ritrovata sull'A2 del Mediterraneo

Disavventura, ieri, per un’insegnante in una scuola dell’infanzia di Sant'Arsenio. Alla maestra, infatti, è stata rubata la borsa lasciata incustodita sulla cattedra in un’aula vuota, per pochi minuti.

Il ritrovamento

La borsa, tuttavia, è stata ritrovata lungo l’A2 del Mediterraneo ieri mattina, con all'interno il cellulare, come riporta Ondanews. Accertamenti in corso, intanto, da parte dei carabinieri, per risalire all'identità dell'autore del furto che ha poi abbandonato il bottino in autostrada.