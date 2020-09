Va al market e le rubano il portafogli, la vittima è l'assessore Giordano: "Occhio ai borseggiatori"

Ha subito un borseggio, l'assessore alle Politiche Giovanili e all'Innovazione del Comune di Salerno, Mariarita Giordano che ha condiviso su Facebook lo sgradevole accaduto per mettere in guardia i salernitani. "Verso le 12.30 mi sono recata a fare la spesa al Supermercato 365 di via Vinciprova/Via Mobilio trattenendomi fino alle 13.20. Al momento del pagamento ho notato che non avevo più il portafogli usato all'ingresso per prendere l'euro per il carrello. - racconta l'assessore- Grazie a Dio documenti, bancomat, ecc ho sempre avuto l'abitudine di metterli da un'altra parte proprio per ridurre al minimo il fastidio, qualora fosse capitata una cosa del genere. Non mi era mai capitato il furto del portafogli. Devo dire che nonostante la perdita di circa 200 euro, del portafogli stesso che avevo ricevuto come regalo per i miei 40 anni e di immagini di persone che non ci sono più, ho tirato un sospiro di sollievo per i documenti. E spero che il furto sia stato dettato dalla disperazione e non da chi fa questo di mestiere".

Dopo aver espresso un ringraziamento ai dipendenti e al direttore del 365 che subito si sono attivati nell'interesse del cliente, mettendo a disposizione le telecamere del supermercato, l'assessore rivolge un invito alla cittadinanza:

