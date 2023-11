Entra in una scuola e ruba il marsupio ad una suora: un arresto a Salerno

Un uomo, U.P le sue iniziali, è stato arrestato per tentato furto a Salerno. Nella mattinata di mercoledì, dopo aver forzato la porta d’ingresso della scuola materna "Pompeo Lebano" gestita dalle suore in via Picenza, era riuscito a rubare il marsupio ad una religiosa contenente alcune centinaia di euro usate per pagare le bollette e mandare avanti la struttura scolastica del quartiere Mercatello. Fortunatamente, i militari dell’Arma sono riusciti a bloccarlo ed ammanettarlo prima che riuscisse a fuggire.