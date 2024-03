Salerno, rubate undici caditoie fra via Belvedere e Giovi: indagini in corso

Rubate undici caditoie a Salerno. A comunicarlo Sistemi Salerno – Servizi Idrici S.p.A. Il furto è avvenuto nella notte tra venerdì 15 e sabato 16 marzo sono state rubate 11 caditoie nella zona tra Via Belvedere e Giovi.

L'intervento

Il furto è stato denunciato alle autorità competenti, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. "I tecnici di Sistemi Salerno Servizi - si legge nella nota sono intervenuti con tempestività e hanno prontamente posizionato idonea segnaletica per garantire la sicurezza delle strade e per evitare pericoli ai pedoni e agli automobilisti".