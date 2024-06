Furto in pieno giorno: rubato un camper di turisti da 100 mila euro

Ladri in azione a Scafati, dove, nei giorni scorsi, è stato rubato un camper da 100 mila euro. Il veicolo era stato parcheggiato da un gruppo di turisti tedeschi in Piazzale Aldo Moro prima di recarsi presso il sito archeologico di Pompei. A bordo vi erano anche effetti personali ed oggetti di valore contenuti in borse e valige.

La denuncia

Immediata la denuncia ai carabinieri che, anche attraverso i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, stanno cercando di risalire all’identità dei malviventi.