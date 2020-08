Fa una passeggiata a Capaccio: le rubano la borsa in auto, l'appello per le foto perdute

Nuovi furti ai turisti: tra Laura e Torre di Mare, a Capaccio, una giovane ha trovato la sua auto danneggiata da ladri che le hanno rubato la borsa e il portafogli lasciati all'interno.

L'appello

La giovane si era recata nei pressi del litorale per fare una passeggiata. Amaro e sentito il suo sfogo: "Ormai non mi importa di tutto quello che avete preso, probabilmente la mia borsa starà meglio a voi, però nel portafogli c’era un ricordo importante per me e perderlo mi darà il tormento per una vita intera – si legge su Infocilento – Vi prego, se ancora non li avete smaltiti di restituirli, di farmeli avere in qualche modo. Erano delle foto molto importanti per me, chiunque le vedesse potrebbe contattarmi oppure lasciarle in piazza Santini, nei pressi del comune”. Necessario un monitoraggio