Furti di animali nel salernitano: rubate 50 capre a Caselle in Pittari

Si susseguono i furti di animali in Cilento e dintorni. Dopo i colpi messi a segno qualche giorno fa, a Caggiano, ignoti ora hanno agito a Caselle in Pittari, portando via olio e 50 capre.

Gli accertamenti

Indagano, le forze dell'ordine per risalire all'identità dei responsabili e restiuire gli animali ai proprietari.