Eboli, furto di carburante dalle auto parcheggiate: ladri in fuga

Ladri ancora in azione ad Eboli, dove ignoti hanno asportato del carburante da alcune automobili in sosta in via Romano Cesareo e in via Madonna del Soccorso.

La denuncia

A fare l’amara scoperta i proprietari che hanno raccontato l’episodio su Facebook. Su quanto accaduto indagano i carabinieri che, dopo i rilievi sul posto, stanno cercando di risalire all’identità dei malviventi.