Ruba carico di caffè e tonno da 200 mila euro: denunciato 57enne

Un carico di merce alimentare, in particolare tonno in scatola e caffè, rubato nel Nord Italia, per un valore di circa 200mila euro, è stato recuperato venerdì scorso dagli agenti della squadra di polizia giudiziaria del Compartimento Polizia stradale Campania-Basilicata nel comune di Sant'Egidio del Monte Albino.

Il fatto

Nel corso delle indagini i poliziotti hanno identificato un 57enne salernitano che è stato denunciato per appropriazione indebita. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, con stratagemmi vari e fingendosi il responsabile del ritiro e della consegna delle merci ai destinatari finali, ha ritirato i beni in varie ditte del Nord Italia, in prevalenza alimenti di elevato valore economico. Sono in corso ulteriori indagini per accertare eventuali altre partecipazioni dell'uomo in episodi analoghi.