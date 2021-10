Ruba carta di credito a Salerno e preleva al postmat di Napoli: arrestato il secondo ladro

Nel pomeriggio di ieri, a Napoli, i carabinieri di Marianella hanno arrestato un ragazzo incensurato di 23 anni, E.D. le sue iniziale, risultato irreperibile il giorno precedente quando i militari della Stazione di Salerno Principale, coordinati dal Comandante Interinale della Compagnia di Salerno, il Capitano Graziano Maddalena, si erano presentati presso la sua abitazione per eseguire la misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa anche suo carico, dall’ufficio Gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura della Repubblica.

Le accuse

Anche il 23enne come il suo complice C.V., tratto in arresto il giorno precedente a Secondigliano, deve rispondere dei reati di furto, ricettazione ed indebito utilizzo di carta di credito in concorso. Tra i due, il pregiudicato di Marianella, è stato individuato dai Carabinieri di Salerno come colui che ha materialmente utilizzato il postamat rubato in casa della vittima per effettuare il prelievo della somma di 600 Euro presso l’ATM di un istituto bancario a Napoli. Il 23enne, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la sua abitazione. Le indagini sono in corso per l’identificazione della terza complice donna.