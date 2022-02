I ladri entrano in casa di un artigiano di Eboli: figlio e nipote davanti alla tv

Ancora ladri in azione in provincia di Salerno, stavolta ad Eboli. I malviventi, che non hanno ancora un'identità, si sono introdotti all’interno di un’abitazione mentre il proprietario lavorava nella propria officina. Al momento del furto in casa erano presenti il figlio e il nipote del proprietario, entrambi seduti davanti al televisore.

Lo sfogo su Fb

L'artigiano si è sfogato su Facebook: "Hanno rischiato per portare via quasi nulla. Hanno avuto coraggio – scrive -. I vicini e gli amici si sono allertati subito, abbiamo un gruppo di zona e altrettanto le forze dell’ordine. Cerchiamo di stare più attenti“. Indagano i carabinieri.