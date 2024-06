Furto nella serata di sabato in via Pio XI: "Ci hanno portato via anche l'anello di fidanzamento"

Ennesimo furto in città: è la volta di via Pio XI nel rione Carmine, dove, sabato sera, ignoti si sono introdotti in un appartamento entrando dal balcone, danneggiando gli infissi. Approfittando dell'assenza dei proprietari, i malviventi, pare con accento straniero, hanno messo a soqquadro le stanze, portando via alcuni beni preziosi e di valore affettivo, come un anello di fidanzamento. Pare che i ladri abbiano raggiunto l'abitazione presa di mira in auto, per poi tentare anche un secondo colpo sventato, in questo caso, dai proprietari che si trovavano in casa al momento del fatto e che hanno allertato immediatamente le forze dell'ordine. Sul posto, la Polizia che ha avviato le indagini del caso per risalire all'identità dei responsabili del furto.

L'appello

"Via Pio XI, come altre strade del rione Carmine, di sera e di notte, con le attività commerciali chiuse, sono completamente prive di controllo - sbottano i residenti della zona - Non è pensabile uscire un paio d'ore il sabato sera e rientrare trovando un'amara sorpresa come quella di ieri. Chiediamo alle forze dell'ordine di rafforzare il monitoraggio del quartiere che, non di rado, sembra abbandonato a se stesso. Abbiamo perso la serenità", hanno concluso, auspicando provvedimenti ad hoc da parte delle autorità competenti.