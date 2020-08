Furto in una casa a Polla: ladri sorpresi, uno si lancia dal balcone

Arrestato il ladro che ieri sera, insieme ad un complice, ha tentato un furto all’interno di un’abitazione di via Campi a Polla. L'uomo, albanese, ha fatto irruzione nell’abitazione mentre i proprietari erano assenti, ma in una casa poco distante. Udendo rumori sospetti, si sono precipitati sul posto, cogliendo i due ladri in flagrante. Uno è riuscito a fuggire e a far perdere le proprie tracce, mentre l’altro si è affacciato al balcone e ha iniziato a lanciare degli oggetti addosso alle persone accorse.

Il fatto

Poi, come riporta Ondanews, si sarebbe lanciato dal balcone ferendosi. I sanitari del 118 lo hanno soccorso e portato all’ospedale “Luigi Curto” insieme ai carabinieri che successivamente lo hanno arrestato. Proseguono, intanto, le indagini per individuare il complice che è riuscito a scappare.