Allarme furti ad Eboli: colpo anche a casa del presidente della Feldi Calcio a 5

E’ allarme sicurezza nella città di Eboli. I ladri nelle ultime ore - riporta La Città - hanno messo a segno dei furti in due appartamenti di una cooperativa ed in un’altra abitazione situata in località San Cataldo.

Gli altri furti

Nel mirino dei malviventi è finita, inoltre, l’abitazione del fratello di un consigliere comunale e un pensionato che viveva sullo stesso pianerottolo. Svaligiata anche la casa del presidente della Feldi Calcio a 5 Gaetano Di Domenico in località Santa Croce. Su tutti gli episodi sono in corso le indagini dei carabinieri.