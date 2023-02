Furto nella villa, mentre i proprietari erano al piano di sotto: sale la tensione a Roccadaspide

Nuovo furto a Roccadaspide: ignoti si sono introdotti presso l'abitazione di un ex direttore di Banca. A denunciare il fatto, la figlia della vittima del furto: “Essere derubati in casa alle nove e mezza di sera, di fronte alla Caserma dei Carabinieri, vuol dire che ormai siamo allo sbaraglio! Ringrazio Dio che non sia successo nulla, state in guardia”.

Il fatto

Come riporta Ondanews, la giovane si trovava in casa con i genitori, ad ora di cena, quando ha udito dei rumori provenire dal piano superiore, ai quali, tuttavia, la famiglia non ha dato peso. Solo alcune ore dopo, salendo al piano "visitato" dai malviventi, la giovane ha trovato la camera sottosopra e il balcone aperto. I ladri hanno prelevato la cassaforte e sono fuggiti. Indagano, dunque, i carabinieri, per risalire all'identità dei malviventi: preziose saranno le immagini della videosorveglianza.