Si intrufolano in casa e narcotizzano la proprietaria: furto a San Cipriano

Ladri a San Cipriano Picentino: ignoti, infatti, si sono introdotti in un appartamento, narcotizzando la proprietaria e mettendo a soqquadro la casa, in via Roma. Come riporta Zerottonove, grazie ad un potente anestetico che ha stordito la padrona di casa, i malviventi si sono messi alla ricerca di contanti, gioielli e oggetti di valore.

Al risveglio, l’amara sorpresa per la malcapitata che ha allertato il 112: indagano, i carabinieri, per ricostruire i fatti e risalire ai responsabili del furto.