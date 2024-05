Furto in gioielleria: due salernitane incastrate dalle telecamere di videosorveglianza

Due donne residenti in provincia di Salerno sono state destinatarie di altrettante misure cautelari in seguito a un furto in una gioielleria di Casagiove, in provincia di Caserta. Il colpo si è verificato il 7 luglio 2023 quando, fingendosi madre e figlia interessate all'acquisto di gioielli in oro, hanno distratto la proprietaria dell'esercizio e sottratto monili del valore di 7.000 euro, nascondendoli in una borsa.

L'intervento

I carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere hanno eseguito un'ordinanza emessa dal gip del tribunale locale, su richiesta della Procura, applicando agli arresti domiciliari una delle indagate e imponendo all'altra l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le riprese delle telecamere di videosorveglianza della gioielleria hanno permesso di ricostruire la dinamica del furto e di identificare le due donne, già note alle forze dell'ordine per precedenti specifici.