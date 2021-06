Entra e porta la via la cassa del bar: ladro in fuga a Pontecagnano

Un uomo sarebbe entrato all’interno dell’attività commerciale con un passamontagna per rubare la cassa, in cui vi erano poche centinaia di euro

Rapina ieri, in pieno giorno, a Pontecagnano Faiano in un bar situato sul corso Umberto. Un uomo sarebbe entrato all’interno dell’attività commerciale con un passamontagna per rubare la cassa, in cui vi erano poche centinaia di euro.

Il colpo

Il malvivente, dunque, si sarebbe poi rapidamente allontanato facendo perdere le sue tracce. Si indaga.