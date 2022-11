Sdradicano la cassaforte con la proprietaria dentro casa: ladri in fuga a Monte San Giacomo

E’ ancora allarme furti nel Vallo di Diano. Nel tardo pomeriggio di ieri, i ladri hanno fatto irruzione all’interno di un’abitazione situata in via Marone nel comune di Monte San Giacomo.

Il bottino

I malviventi, in poco tempo, sono riusciti a smantellare la cassaforte (che conteneva soldi e gioielli) e a portarla via senza farsi sentire dalla proprietaria che vive al piano di sotto.Su quanto accaduto indagano i carabinieri che, dopo i primi rilievi, hanno avviato le indagini per risalire alla banda in fuga.